WRC, Rali Safari: Para que servem os ‘arames’ nos Toyota? | AutoSport

Para além das luzes dos Hyundai, que foram pensadas para assustar os animais, também os arames à frente da entrada de ar do radiador visto nos Toyota, são igualmente a pensar nos animais, e num eventual embate com um carro.

Se repararem, os arames estão colocados de uma forma, com folga, para poderem esticar em caso de embate, e dessa forma suster o animal, ou mesmo algo que ali batesse, tentando evitar que o dano chegue ao radiador. Os arames funcionam como uma espécie de rede, não evitam a passagem do ar, mas evitam objetos ou animais mais pequenos de passar por ali.