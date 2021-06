WRC, Rali Safari: “Ouvi dizer que alguns dos WRC estão ‘dobrados’ e não vão poder correr nos próximos eventos” | AutoSport

Na conferência de imprensa final, Onkar Rai, piloto local que venceu o WRC3, fez uma revelação interessante. Quando lhe perguntaram que comparação podia fazer com os Rali Safari que tens feito ao longo dos últimos anos? “Curiosamente estive a discutir isso com o Drew no carro. Já passaram quatro anos desde que terminei o Rali Safari e este foi provavelmente o mais difícil e provavelmente o melhor de todos. Foi um evento fantástico, realmente duro. Nós, como pilotos locais, nunca tínhamos visto este tipo de condições antes. Tenho tendência a sentir um pouco de pena dos rapazes do WRC por algumas das coisas que eles tiveram de passar.

Ouvi dizer que alguns dos carros estão ‘dobrados’ e não vão poder correr nos próximos eventos. Acho que eles estarão melhor preparados da próxima vez.”