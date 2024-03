WRC, Rali Safari: Ott Tänak pressionado: “preciso cumprir o meu objetivo”

Ott Tänak espera que o Safari Rally do Quénia lhe permita voltar aos bons resultados. O estónio falhou nas duas primeiras rondas da série, ao sair da estrada tanto no Rallye Monte-Carlo como no Rallye da Suécia, o que o deixa em quinto lugar na classificação e a 27 pontos do seu companheiro de equipa e líder Thierry Neuville.

Embora Tänak tenha demonstrado muita velocidade em África no passado, o campeão do mundo de 2019 raramente teve sorte quando se trata de olhar para a classificação geral. O seu terceiro lugar no pódio no regresso do Safari em 2021 ao calendário do WRC continua a ser o destaque. Mas vai agora tentar mudar isso em Naivasha na próxima semana: “Pessoalmente,” disse Tänak, “ainda não consegui entrar no ritmo esta época e não tenho quaisquer bons resultados. Espero poder mudar isso mantendo as coisas limpas e obtendo bons resultados neste rali. Preciso cumprir o meu objetivo.

O Safari Rally do Quénia é um desafio especial. Para ter um bom desempenho é preciso resistência, especialmente porque o tempo pode ser imprevisível e as estradas são muito acidentadas, por isso, no geral, é muito difícil ganhar. Nos troços, o que está em causa é o desempenho dos carros. É claro que, com os atuais carros de Rally1, há sítios onde não se pode ser apenas rápido, mas o desempenho continua a ser fundamental.”

Depois de ter tido dificuldades com o i20 N Rally1 em Monte e na Suécia, Tänak espera que o trabalho recente no carro tenha ajudado a melhorar essa área: “Os preparativos e os testes em Espanha foram importantes para nós. Nos últimos dois ralis temos tido dificuldades com o mapeamento do motor, por isso foi crucial chegar a uma altitude elevada para ajudar a que o Quénia seja uma prova mais confortável.”