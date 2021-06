WRC, Rali Safari: Oliver Solberg parado após PE2 | AutoSport

Não está a correr bem o Rali Safari para Oliver Solberg/Aaron Johnston (Hyundai i20 Coupe WRC), numa prova em que regressam pela segunda vez ao i20 WRC, no caso em substituição de Pierre Louis Loubet. Na PE2 o piloto sueco sofreu um grande impacto no troço, com o i20 WRC a ficar danificado. Na especial, perdeu 28,3s mas teve que parar na ligação e está a tentar reparar o carro. O i20 ficou bem maltratado, com uma roda traseira fora do sítio pelo que deve haver algum tipo de dano na suspensão.

Depois do toque no Shakedown, outro na PE2.