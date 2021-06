WRC, Rali Safari: Oliver Solberg abandonou | AutoSport

Não correu bem esta segunda participação de Oliver Solberg aos comandos de um WRC. Um toque no shakedown e uma suspensão danificada, outro na segunda especial do rali, carro bem danificado, e o abandono depois duma forte penalização: “Infelizmente não conseguimos resolver completamente a questão da PE2 antes da PE3 ou PE4, pois estávamos no limite em termos de tempo máximo permitido. Parámos novamente durante a PE4 para tentar resolver o problema, mas o chassis está demasiado danificado, e não podemos fazer mais, pelo que temos de nos retirar do rali.

Tentámos o nosso melhor, mas infelizmente não conseguimos reparar. Conseguimos terminar lentamente a PE3 e a PE4, continuámos a tentar reparar o carro até ser mesmo impossível. A nossa experiência no Rally Safari acabou demasiado cedo.

Hoje aprendemos que não são só os leões que mordem no Rali Safari, são também os troços…”