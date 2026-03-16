WRC, Rali Safari: o que disseram os pilotos

Takamoto Katsuta, piloto japonês da Toyota Gazoo Racing venceu a edição mais exigente da era moderna do Safari, garantindo o seu primeiro triunfo no WRC. Num rali marcado por condições extremas, a Toyota reforçou a sua hegemonia em solo africano, com a Hyundai a assegurar um sólido segundo lugar.

Domínio da Toyota Gazoo Racing em cenário adverso

Takamoto Katsuta e o seu copiloto Aaron Johnston escreveram os seus nomes na história do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) ao vencerem o Rali Safari. Com este resultado, Katsuta tornou-se apenas o segundo japonês a vencer uma prova do WRC, seguindo as pisadas de Kenjiro Shinozuka (1991/92). A vitória mantém a invencibilidade da Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) desde o regresso do evento ao calendário mundial em 2021.

Reações dos pilotos da Toyota Gazoo Racing

Takamoto Katsuta: “É um sentimento incrível conseguir finalmente a minha primeira vitória no WRC e fazê-lo aqui no Quénia é muito especial. O Safari é sempre um rali tão difícil e este ano foi talvez o mais difícil que já fiz com toda a lama e rochas. Gostaria de agradecer imenso à equipa e ao meu copiloto Aaron. Tivemos alguns momentos difíceis na sexta-feira com os furos, mas nunca desistimos e continuamos a lutar. Sabíamos que o sábado seria o dia em que tudo poderia mudar e fomos pacientes quando foi necessário. Ver todos os rapazes da equipa tão felizes torna isto ainda melhor.”

Oliver Solberg: “Estou muito feliz por ter conseguido o máximo de pontos hoje no Super Domingo e na Power Stage. Foi um fim de semana de altos e baixos para nós. Estávamos a sentir-nos muito bem no carro no início, mas os problemas com o alternador na lama de sábado de manhã foram um golpe duro para as nossas esperanças de vitória. No entanto, mostrámos que o carro é rápido ao vencer o Power Stage. Parabéns ao Taka pela sua primeira vitória, ele merece-a.”

Sébastien Ogier: “Não foi o rali que esperávamos em termos de resultado final para mim, mas estou feliz pela equipa e pelo Taka. O que aconteceu no sábado de manhã com o alternador foi azarado para todos os três carros que estavam na frente. Depois disso, o foco foi apenas chegar ao fim e tentar somar o máximo de pontos possível.

As condições eram incrivelmente difíceis, provavelmente as mais duras que já vi aqui no Safari.”

Elfyn Evans: “Um fim de semana frustrante para nós pessoalmente, mas um grande resultado para a equipa com a vitória do Taka. Estávamos num bom ritmo até aos danos na suspensão no sábado. Nestas condições, a linha entre ser rápido e ter um problema é muito ténue. Pelo menos conseguimos salvar alguns pontos importantes hoje para o campeonato e ainda lideramos a classificação, o que é o lado positivo a retirar daqui.”

Sami Pajari: “Concluir no pódio pela segunda vez consecutiva é um resultado fantástico. Tivemos um sábado muito difícil com danos significativos nos pneus, mas conseguimos recuperar. Vencer cinco troços durante o fim de semana dá-nos muita confiança. O carro esteve excelente e sobreviver a este Safari já é uma vitória por si só.”

Resiliência da Hyundai Shell Mobis World Rally Team

A Hyundai Motorsport garantiu um resultado de relevo com o segundo lugar de Adrien Fourmaux. A equipa enfrentou problemas de sobreaquecimento no início do rali devido à lama acumulada nos radiadores, mas recuperou através de um trabalho hercúleo dos mecânicos, que chegaram a substituir caixas de velocidades e embraiagens em apenas 30 minutos.

Thierry Neuville, apesar de ter sido forçado a abandonar no sábado com a suspensão partida e furos, regressou no domingo para amealhar pontos cruciais na Power Stage.

Reações dos Pilotos da Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux: “Estou muito feliz com este segundo lugar, é um resultado fantástico para nós e para a equipa. Foi um rali de sobrevivência e nós conseguimos sobreviver. Sabíamos que não podíamos lutar contra os Toyota em termos de velocidade pura em algumas partes, por isso focamo-nos em ser consistentes e evitar erros. O carro esteve muito forte hoje e as reparações que a equipa fez no sábado foram incríveis. É o nosso primeiro pódio da temporada e dá-nos uma excelente base para o que aí vem.”

Esapekka Lappi: “O quarto lugar é um resultado sólido depois de um fim de semana tão exigente. Tivemos alguns problemas no início, mas a equipa fez um trabalho fantástico para manter o carro a andar. Hoje as condições estavam a deteriorar-se muito rapidamente com a passagem de cada carro, por isso o objetivo era apenas trazer o carro inteiro para casa e garantir os pontos para o campeonato de construtores.”

Thierry Neuville: “Foi um fim de semana difícil e desapontante depois de estarmos na luta pelo pódio. O impacto no sábado foi forte e infelizmente danificou a suspensão e o eixo de transmissão, o que nos obrigou a parar. No entanto, regressámos hoje com o objetivo de salvar o máximo de pontos possível no Super Domingo e na Power Stage e conseguimos alguns pontos importantes. Parabéns ao Adrien pelo pódio, ele fez um excelente trabalho.”

M-Sport Ford: sobrevivência e aprendizagem

Para a M-Sport, o Safari Rally Kenya foi um exercício de resiliência. Jon Armstrong, na sua estreia na prova queniana, enfrentou inúmeras adversidades, incluindo furos e reparações de emergência na berma da estrada, conseguindo ainda assim levar o Ford Fiesta até ao final.

Reações dos Pilotos da M-Sport Ford

Jon Armstrong: “Este rali é como nenhum outro. Foi uma curva de aprendizagem enorme para nós na nossa estreia aqui. Tivemos tantos desafios com furos e pequenas reparações que tivemos de fazer nós próprios na estrada, mas nunca desistimos. Terminar o Safari é uma conquista enorme e os tempos de troço que conseguimos fazer mostram que temos velocidade. Só precisamos de um pouco mais de sorte e consistência. Obrigado à M-Sport por todo o apoio.”

Classificações e Próximos Passos

Com este resultado, Elfyn Evans mantém a liderança do campeonato de pilotos, com oito pontos de vantagem sobre Oliver Solberg. No mundial de construtores, a Toyota Gazoo Racing lidera com uma margem de 43 pontos sobre a concorrência.