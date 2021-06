WRC, Rali Safari: O percurso com muito de ‘antigamente’… | AutoSport

Os reconhecimentos já deram oportunidade aos pilotos para perceberem que a prova requer uma abordagem circunspecta, de modo a proteger os pneus e a mecânica contra as pedras. Tudo começa com dois carros de cada vez na Super Especial Kasarani (4,84km), a nordeste do centro da cidade, seguindo depois os concorrentes para uma viagem de 100km até ao parque de assistências do Kenya Wildlife Training Institute em Naivasha.

A ronda de abertura de sexta-feira cobre a margem sul do Lago Naivasha. Chui Lodge (13,34km) e Oserian (18,87km) estão ambos na Oserengoni Wildlife Conservancy que é o lar de leões, leopardos, girafas, antílopes e búfalos. Segue-se depois Kedong (32,68km), o troço mais longo do rali e um teste de ‘verdadeiro’ Safari, como antigamente. Depois da assistência, os três troços são repetidos à tarde, com o total do dia a ficar nos 129,78km.

Estradas mais a norte em torno do Lago Elmenteita acolhem os 132,08km de ação de sábado, a etapa mais longa do fim-de-semana.

Abre com as pistas de Elmenteita (14,67km), muitas vezes utilizadas na propriedade Delamere. É seguida por Soysambu (20,33km) e Sleeping Warrior (31,04km), à sombra de uma colina que se assemelha a um guerreiro Masai deitado. Os troços repetem-se segunda vez após a assistência.

A etapa final de domingo abrange os lados norte e sul do Lago Naivasha. Duas passagens em Loldia (11,33km) a norte e Hell Gates (10,56km) a sul da zona rochosa de Malewa (9,71km). A segunda passagem por Hell’s Gate, que termina no meio a cenários deslumbrantes na Torre dos Pescadores, forma a PowerStage. Os ‘sobreviventes’ regressam a Naivasha para a cerimónia final. Os troços totalizam 320,19 km.