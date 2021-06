WRC, Rali Safari: “Nunca vi estradas com tanta gente” | AutoSport

Uma das coisas que ficou claro com este Rali Safari, é que as gentes locais não esqueceram o Rali Safari, e eventualmente terão passado esse interesse a muitas outras. Os próprios pilotos locais admitiram que não esperam o que viram nas ruas: “Esperava algumas pessoas, mas foi imenso. Nunca vi estradas com tanta gente a encher as ruas. Nos velhos tempos do Safari, em todo o lado paravam. Não pensei que isso voltasse a acontecer, mas aconteceu. Acho que muitos camionistas estão muito zangados (ndr, por causa dos enormes engarrafamentos).

O país inteiro colherá os frutos disto. A visibilidade que o Quénia teve, não podemos pôr um número nisso…”