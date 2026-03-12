WRC, Rali Safari: Neuville impõe ritmo no shakedown
Thierry Neuville iniciou o Rali Safari com o pé direito, ao registar o melhor tempo no shakedown disputado esta quinta-feira de manhã em Naivasha. O belga estabeleceu uma marca de 4m33,1s no terceiro e último percurso da nova especial de Nawisa, assegurando uma vantagem de 1,8 segundos sobre Oliver Solberg, seu principal rival na luta pelo campeonato.
A sessão marcou também a 185ª participação de Neuville no WRC, ultrapassando Sébastien Loeb na lista de presenças absolutas. Num traçado de 6,31 quilómetros, o piloto da Hyundai mostrou-se à vontade nas exigentes condições quenianas, onde a chuva recente alterou significativamente a aderência.
“Ninguém consegue prever o resultado final este fim de semana”, admitiu Neuville após a primeira passagem. “Temos de encontrar o ponto de equilíbrio entre andar depressa o suficiente e não demasiado. As condições vão ser horríveis em alguns troços.”
Solberg e Toyota mantêm pressão
Oliver Solberg destacou-se como o melhor representante da Toyota Gazoo Racing, garantindo o segundo posto na sua quarta prova ao volante da equipa japonesa. Logo atrás surgiram Sami Pajari e o líder do campeonato, Elfyn Evans, em terceiro e quarto lugares, respetivamente.
O francês Sébastien Ogier, único piloto ativo com múltiplas vitórias no Safari Rally, completou o top cinco, seguido de Esapekka Lappi. Ogier reconheceu as dificuldades que o pelotão pode encontrar ao longo do fim de semana:
“Está mais desafiante do que nunca. A chuva foi intensa, por isso algumas zonas vão ser muito, muito difíceis. Este rali vai ser uma questão de sobrevivência.”
Boas indicações para a M-Sport Ford
A equipa M-Sport Ford terminou a sessão com sinais encorajadores. Joshua McErlean obteve o sétimo melhor tempo, à frente de Takamoto Katsuta, enquanto Jon Armstrong, estreante em pisos de terra com um Rally1, concluiu o shakedown na nona posição. Ambos os pilotos irlandeses ficaram a menos de cinco segundos do tempo de referência de Neuville.
Adrien Fourmaux completou o top 10, registando a sua melhor volta logo na primeira passagem, antes de as ranhuras profundas do piso tornarem quase impossível melhorar os tempos.
Competição arranca mais logo
A ação competitiva do Safari Rally do Quénia inicia-se esta quinta-feira à tarde com a Super Especial “Camp Moran” (SS1), agendada para as 14h30 locais (11h30 em Lisboa).
FOTO @World
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI