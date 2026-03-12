WRC, Rali Safari: Neuville impõe ritmo no shakedown

Thierry Neuville iniciou o Rali Safari com o pé direito, ao registar o melhor tempo no shakedown disputado esta quinta-feira de manhã em Naivasha. O belga estabeleceu uma marca de 4m33,1s no terceiro e último percurso da nova especial de Nawisa, assegurando uma vantagem de 1,8 segundos sobre Oliver Solberg, seu principal rival na luta pelo campeonato.

A sessão marcou também a 185ª participação de Neuville no WRC, ultrapassando Sébastien Loeb na lista de presenças absolutas. Num traçado de 6,31 quilómetros, o piloto da Hyundai mostrou-se à vontade nas exigentes condições quenianas, onde a chuva recente alterou significativamente a aderência.

“Ninguém consegue prever o resultado final este fim de semana”, admitiu Neuville após a primeira passagem. “Temos de encontrar o ponto de equilíbrio entre andar depressa o suficiente e não demasiado. As condições vão ser horríveis em alguns troços.”

Solberg e Toyota mantêm pressão

Oliver Solberg destacou-se como o melhor representante da Toyota Gazoo Racing, garantindo o segundo posto na sua quarta prova ao volante da equipa japonesa. Logo atrás surgiram Sami Pajari e o líder do campeonato, Elfyn Evans, em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

O francês Sébastien Ogier, único piloto ativo com múltiplas vitórias no Safari Rally, completou o top cinco, seguido de Esapekka Lappi. Ogier reconheceu as dificuldades que o pelotão pode encontrar ao longo do fim de semana:

“Está mais desafiante do que nunca. A chuva foi intensa, por isso algumas zonas vão ser muito, muito difíceis. Este rali vai ser uma questão de sobrevivência.”

Boas indicações para a M-Sport Ford

A equipa M-Sport Ford terminou a sessão com sinais encorajadores. Joshua McErlean obteve o sétimo melhor tempo, à frente de Takamoto Katsuta, enquanto Jon Armstrong, estreante em pisos de terra com um Rally1, concluiu o shakedown na nona posição. Ambos os pilotos irlandeses ficaram a menos de cinco segundos do tempo de referência de Neuville.

Adrien Fourmaux completou o top 10, registando a sua melhor volta logo na primeira passagem, antes de as ranhuras profundas do piso tornarem quase impossível melhorar os tempos.

Competição arranca mais logo

A ação competitiva do Safari Rally do Quénia inicia-se esta quinta-feira à tarde com a Super Especial “Camp Moran” (SS1), agendada para as 14h30 locais (11h30 em Lisboa).

FOTO @World