WRC, Rali Safari: muita luta no super domingo, Takamoto Katsuta firme na frente à geral

A duas especiais do final da prova, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) mantém um avanço de cerca de um minuto sobre Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), com Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) no lugar mais baixo do pódio e Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) quase um minuto mais atrás. No quinto posto, Robert Virves (Skoda Fabia RS Rally2), o melhor do WRC2.

Num super-domingo de decisão no Safari, Elfyn Evans abriu o dia à procura de pontos. venceu Hell’s Gate (SS18) e é terceiro nessa classificação, enquanto Sébastien Ogier manteve a liderança desse quadro à frente de Oliver Solberg e Takamoto Katsuta continuou a gerir, com sangue‑frio, uma vantagem que ainda ronda um minuto na classificação geral. Num piso cada vez mais cavado, com regos fundos e pedras expostas, a história da manhã foi de ataque dos “regressados” e de contenção calculada dos homens do pódio absoluto.

O dia começou com céu limpo, quatro especiais pela frente e um pelotão ainda a recuperar do caos da véspera. Evans é o primeiro a lançar-se em Oserengoni 1 (SS17), admitindo ter feito uma passagem “pouco convincente”, num piso escorregadio e de aderência difícil de ler. Logo atrás, Thierry Neuville aparece em modo ataque, ganha tempo nos primeiros parciais e termina 3,3 segundos mais rápido do galês, avisando que a especial “vai ficar mais rápida em alguns sítios”, embora se queixe de “massivo subviragem” e dificuldades em rodar o carro nos regos.

Ogier eleva a fasquia: 9,8 segundos mais rápido que Neuville, 13,1 sobre Evans, numa demonstração de controlo em condições que o francês admite serem traiçoeiras: “Duas vezes quase capotamos, em alguns sítios os regos são tão maus.” Solberg segue-o com um tempo competitivo, mas reconhece que foi demasiado cauteloso no final, ao encontrar “muito mais aderência e muito menos lama” do que esperava.

No grupo dos homens em prova plena, Katsuta entra em SS17 com a missão clara de não estragar nada.

Termina 16 segundos atrás de Fourmaux, descrevendo uma passagem quase em ritmo de cruzeiro: “Estava a passear, nada aconteceu, só estava a olhar para tudo. Às vezes é mais assustador assim, porque se vê mais do que quando se vai a fundo.”

Recusa a ideia de estar sob pressão do francês: “O Adrien está a tentar pôr‑me sob pressão? Não funciona.” Fourmaux, por seu lado, admite que este é “outro dia” e que o objetivo é “encontrar equilíbrio” entre os que precisam desesperadamente de pontos e a necessidade de assegurar um grande resultado para a Hyundai, deixando no ar que respondeu a Katsuta: “Taka perguntou-me se eu ia atacar. Disse-lhe: vais ver.”

Sami Pajari e Esapekka Lappi assinam passagens sólidas, sem arriscar além do necessário. O primeiro resume: “Nada de especial, só quero conduzir limpo.” Lappi assume que está à espera “para ver se acontece alguma coisa”, descrevendo uma especial “90% boa, com alguns sítios de lama”.

Jon Armstrong, único Puma da M‑Sport ainda em prova, luta com falta de aderência e subviragem, mas insiste em “continuar e tentar melhorar nas próximas”. Em WRC2, Robert Virves mantém o comando apesar de reconhecer que suavizou demasiado o carro e criou “pequenos problemas” de comportamento, Gus Greensmith aproxima-se e queixa-se de um “setup que não funcionou” e de um carro “porco de guiar”, enquanto Fabrizio Zaldivar, já com uma penalização de 10 segundos, admite um troço longe do ideal e teme o ataque de Andreas Mikkelsen, que fecha a especial com provável vitória na classe e promete: “Vamos atacar a fundo até ao fim e ver.”

Segue-se Hell’s Gate (SS18), uma especial rápida e traiçoeira, onde Evans, teoricamente em desvantagem por abrir a estrada, transforma a posição em arma. O galês bate o tempo de referência de 2025, dizendo que o piso “não está assim tão mau” e que é difícil perceber como a especial vai evoluir, pois “normalmente fica muito mais dura, mas aqui nem sempre é assim”. Neuville, que vinha a empurrar forte, perde 7,5 segundos e cai para quinto nas contas de Super Sunday, reagindo com resignação: “É assim. De qualquer forma, estamos aqui.” Ogier e Solberg confirmam a tese de que a especial se degrada com cada passagem, ambos mais lentos do que Evans, o francês a falar de piso “muito macio e a cavar”, o sueco a referir “muitas pedras grandes” e a vantagem de quem sai mais cedo: “Ser primeiro aqui é uma grande vantagem, a estrada fica muito solta.”

Armstrong estreia-se em Hell’s Gate com um registo sólido, apesar de problemas no sistema que insiste em indicar quarta velocidade em ponto morto, e considera que foi “uma boa passagem” para uma primeira vez num troço que já apresenta regos visíveis. Lappi admite que poderia “divertir-se mais” se estivesse a atacar, mas prefere guardar o Hyundai para o final, avisando que a Power Stage “vai ser muito dura”, dada a degradação já evidente. Pajari descreve uma condução “estável”, notando que o perfil da especial é agradável, mas que as condições “estão a piorar bastante”.

No topo da geral, a fotografia mantém-se clara: Katsuta passa Hell’s Gate sem riscos, 16 segundos mais lento que Evans, mas ainda com um minuto exato de margem sobre Fourmaux. “Esta especial está ainda mais louca do que antes. Muita chuva deixou o piso muito mole e há pedras em todo o lado. Tentei evitar cada pedra. A pressão está sempre lá, mas este tipo de pressão é complicado para mim”, confessa, a poucos quilómetros de uma potencial primeira vitória no WRC. Fourmaux, com um pequeno furo lento na traseira esquerda, fala de uma especial “muito danificada e cavada”, mas continua a equilibrar ataque e gestão, sublinhando o apoio “impressionante” do público e reconhecendo que “um minuto para o Taka é muito, mas no Quénia nunca se sabe”.

No WRC2, Virves volta a passar “em segurança”, ainda líder, mas já a olhar para a segunda passagem com preocupação: “Esperava condições mais fáceis. Esta vai estar muito má na segunda passagem.” Greensmith considera ter feito “uma boa especial”, apenas com um erro inicial para evitar uma zona mais dura, enquanto Zaldivar fala de “confusão no parque fechado” que originou a penalização e promete “dar tudo até ao fim do rali”.

Mikkelsen, de fora da luta pela vitória mas em plena perseguição ao pódio da classe, lembra que aqui “é preciso ser corajoso” e admite ter arriscado numa especial que ainda está longe das memórias de todos, mas que já começou a decidir pontos e destinos: Evans relança o seu Super Doming, Ogier mantém-se na frente desse quadro, Solberg continua na luta, e Katsuta dá mais um passo, cauteloso mas firme, rumo àquela que pode ser a maior consagração da sua carreira.