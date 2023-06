WRC, Rali Safari: Mais um fim de semana difícil para a M-Sport | AutoSport

As duplas da M-Sport Ford World Rally Team voltaram a ter um fim de semana difícil, desta feita no Safari Rally Kenya. Condições extraordinariamente difíceis – as mesmas para toda a caravana, claro – colocaram as equipas e os carros à prova em troços brutais e implacáveis nesta sétima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis.

As condições de chuva trouxeram outra dimensão ao desafio, tornando as estradas normalmente secas e rochosas húmidas e extremamente escorregadias, exigindo ainda mais cautela por parte das equipas.

Ott Tänak tem vindo a fazer progressos lentos com a afinação do carro nos últimos eventos, apesar de ter perdido tempo devido a uma colisão com um animal e dois furos ao longo do rali. A equipa estónia terminou o evento em sexto e assegurou quatro pontos adicionais na Power Stage.

Pierre-Louis Loubet estreou-se no Quénia, e apenas ganhou experiência, terminando no sétimo lugar na geral.

Para Richard Millener, Diretor da Equipa: “O Quénia é fantástico, é uma loucura! Conhecemos pessoas fantásticas e vimos alguns fãs incríveis. Obviamente, o rali foi bastante difícil para nós e, infelizmente, a luta por qualquer lugar no pódio terminou na sexta-feira para ambos os pilotos. Mas mesmo assim conseguimos 4 pontos na Power Stage e o sexto lugar na geral para o Ott, não estamos a milhas de distância! O ritmo na Power Stage mostrou que o carro ainda tem capacidade para se sair bem.

“Passamos agora de um dos ralis mais duros do ano para o mais suave e rápido, a ronda caseira de Ott na Estónia. O plano é recuperar estes carros, prepará-los e voltar a correr dentro de algumas semanas. Foi um fim de semana um pouco difícil, mas estamos todos motivados para fazer um bom trabalho e tentar manter-nos na luta pelo título”, disse Millener.

Ott Tänak assegura que “este ano tem sido um pouco complicado, por isso precisamos de encontrar um pouco de velocidade para o próximo rali, pois agora é tudo uma questão de velocidade” e Pierre-Louis Loubet, sétimo na geral: “Aconteceram muitas coisas! Infelizmente, alguns furos na sexta-feira fizeram-nos perder a oportunidade de fazer coisas boas e, depois disso, faltou-nos um pouco de confiança e ritmo. Tivemos dificuldade em encontrar um bom equilíbrio. Estou um pouco desiludido, mas faz parte do jogo”.