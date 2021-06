WRC, Rali Safari: Luzes dos Hyundai são… para os animais | AutoSport

Uma das surpresas que tivemos nesta prova foi ver as luzes dos Hyundai a piscar ‘violentamente’ nos carros, nos troços. Muitos se questionaram do porquê, o AutoSport foi saber: São para… os animais. Para os ‘assustar’, se necessário, fazê-los fugir, se for o caso. Nem a ‘eles’, nem aos concorrentes é desejável o encontro imediato do terceiro grau, por todos os motivos e mais alguns. Daí as luzes, assustam qualquer um mais atento. A buzina também serve, mas essa está lá sempre, bem como o barulho do motor, que deve ser mais do que suficiente…