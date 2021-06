WRC, Rali Safari: Lembra-se da foto do Toyota na lama? Não se vai repetir… | AutoSport

Perguntámos a Sébastien Ogier se recordava as imagens em que se vê um Toyota Celica a sair da água coberto de lama, no Rali Safari, e se estaria preparado para algo assim, ou não houve sinal de água durante os reconhecimentos? “Felizmente não haverá nenhuma secção como essa este ano. Penso que teria acontecido com a chuva. Lembro-me dessa filmagem famosa, é bem conhecida em todo o mundo, e provavelmente tem sido fantástica para a reputação da Toyota, mas não este ano pois está tudo realmente muito seco. Penso que já não chove aqui há algum tempo. Desta vez, temos realmente uma situação oposta. Algumas secções são muito suaves e muito secas, com o fesh-fesh. Não tenho a certeza se será mais fácil de lidar em comparação com lama profunda, para ser honesto.

Esperamos recolher muita desta areia. Vamos ver como os nossos carros podem sobreviver a isso”, disse.