WRC, Rali Safari, Latvala “luta do Elfyn (Evans) e do Thierry (Neuville) será interessante de seguir”

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team e Kalle Rovanperä continuam a liderar o Rali Safari, a um dia do fim, com Takamoto Katsuta em segundo e Elfyn Evans em quarto, depois de um sábado agitado.

Rovanperä entrou no dia com uma vantagem de 56,9 segundos depois de vencer as seis especiais de sexta-feira. Isto permitiu-lhe ter uma abordagem mais cuidadosa aos troços de sábado, mas ainda assim venceu a passagem matinal do Sleeping Warrior – o troço mais longo do rali, com 36.08 km – por quase 25 segundos, uma vez que a maioria dos seus concorrentes teve problemas, incluindo os seus dois companheiros de equipa.

Segundo no início do dia, Evans já teve de parar para trocar uma roda e um pneu no início da primeira etapa da manhã, perdendo cerca de 1m50s. Ele teve outro furo perto do final do Sleeping Warrior, o que lhe custou cerca de 40s.

Na mesma especial, Katsuta sofreu um duplo furo, perdendo mais de um minuto e caindo de segundo para terceiro, mas recuperaria a posição na primeira especial da tarde, tendo sido o mais rápido em ambas as passagens por Soysambu. Depois de uma segunda passagem limpa por Sleeping Warrior, terminou o dia dois minutos atrás de Rovanperä, mas mais de um minuto à frente do terceiro classificado, Adrien Fourmaux (M-Sport Ford).

Lutando de novo durante a tarde, Evans fez o tempo mais rápido no penúltimo teste, mas o Sleeping Warrior voltou a ‘morder’, obrigando-o a parar e a mudar outro pneu a poucos quilómetros do fim. Mais dois minutos foram perdidos, mas Evans ainda terminou o sábado em quarto lugar na geral e à frente do seu principal rival no campeonato, Thierry Neuville (Hyundai) De um modo geral, podemos estar muito satisfeitos com o dia de hoje, tendo em conta o drama que houve – como parece haver sempre neste evento. O Kalle conduziu de forma perfeita hoje foi muito paciente e inteligente, esforçando-se mais quando pôde e tendo calma quando as coisas estavam difíceis e havia muitas rochas. Taka tem sido fantástico, é segundo lugar na geral, enquanto Elfyn teve um dia difícil e algum azar com furos.

Há pedras grandes escondidas na relva e é fácil bater nelas, como já vimos. Mas, mesmo assim, Elfyn está em quarto lugar na geral e à frente de Thierry, o seu rival mais próximo no campeonato, no final de sábado, e estou certo de que será uma luta aberta entre eles pelos pontos de domingo, o que será interessante de seguir. Espero que possamos trazer para casa outro grande resultado aqui no Quénia, disse Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa).