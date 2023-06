WRC, Rali Safari: Kalle Rovanpera vence, e recupera ‘algo’ a Sébastien Ogier | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram cautelosos nesta especial que foi ganha por Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que dessa foram recuperou 7.7s ao francês, colocando a margem entre ambos em 22.1s, basicamente a mesma com que começou o dia.

Mais atrás, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) solidificaram o terceiro lugar, estão a 1m18.4s da frente, enquanto Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que já tinham ficado parados após uma passagem de água logo no início do dia, voltaram a perder tempo com um furo lento, perderam 22.s pelo que estão agora a 49.7s de Lappi e do pódio provisório.

Mais atrás, nada a declarar, ninguém está a atacar mas sim a sobreviver a pisos muito afetados pela tempestade que caiu na zona, há partes menos duras, mas de vez em quando surgem ‘mares’ de lama: “Não é o Sleeping Warrior, é o Sleeping Hell! Algumas partes estão extremamente escorregadias e batemos numa árvore. Não era uma árvore grande e não íamos muito rápido, não sei quais serão os danos.”, disse Jourdan Serderidis, o grego que guia um Ford Puma Rally1 privado.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) também foram em frente num cruzamento,

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) também resumiram bem o que estão a passar: “É um desafio para atravessar, sem dúvida. Estava tão lamacento que fiquei sem líquido de lavagem e não tive visibilidade nos últimos 20 km. É o que um Safari deve ser”, disse o piloto.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1),

Esapekka Lappi está a divertir-se à grande: “nunca estivemos realmente no limite, mas estas zonas lamacentas – uau! Nunca tinha experimentado nada assim. Quando vemos as poças e a lama, travamos a fundo e depois vemos se sobrevivemos. Se a estrada for estreita, batemos em tudo!”

