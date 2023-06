WRC, Rali Safari: Kalle Rovanpera vai focar-se somente nos pontos para o campeonato | AutoSport

Falta pouco para o final do Rali Safari, Kalle Rovanpera ‘persegue’ Sébastien Ogier por poucos segundos, mas o seu foco vai continuar a ser a luta pelo título do WRC e não em bater Ogier nesta prova: “O Rali Safari é do princípio ao fim um rali bastante difícil e a última é provavelmente a etapa mais dura do rali no que diz respeito às pedras e também teremos de nos preparar para o fesh fesh [areia], e uma secção é bastante má pelo que o trabalho é todo nosso para o ultrapassar. Estamos um pouco mais perto [de Ogier], mas o mais importante é conseguir os pontos”, disse Rovanpera. Quanto às equipa, todos os pilotos compreendem os riscos e o que pode acontecer se atacarem. O que sucedeu a Ogier na resposta a Rovanpera é um bom exemplo…