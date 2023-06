WRC, Rali Safari: Kalle Rovanperä na frente do shakedown | AutoSport

Kalle Rovanperä foi o mais rápido no Shakedown do Rali Safari, que se realizou esta manhã com o finlandês a bater Ott Tänak e Sébastien Ogier. A ‘sessão’ ficou marcada por um aparatoso capotanço de Takamoto Katsuta, com os incidentes a começarem ainda antes da prova propriamente dita.

Depois do 1-2-3-4 de 2022 a juntar ao 1-2-3-4 de 1993, a Toyota é a equipa a bater mas se há uma prova ide vencedor incerto, é esta.

O líder do campeonato passou para o topo da tabela de tempos na sua segunda e penúltima tirada, à frente de Ott Tänak (M-Sport Ford Puma Rally). 1’5 separava os dois homens.

Sébastien Ogier, que venceu a prova em 2021, estava na liderança após a sua primeira tentativa nas margens do Lago Naivasha. O francês completou o pódio. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) ficou em quarto lugar, à frente dos dois outros Toyotas, os de Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. O Yaris do piloto japonês teve de ser reparado após uma série de capotamentos. O piloto e o seu companheiro de equipa Aaron Johnston estão bem.

A descoberta do Quénia teve um mau começo para Esapekka Lappi, que sofreu uma rutura do eixo de transmissão na sua primeira tentativa. O Hyundai do finlandês voltou a parar na sua segunda tentativa.

Em Rally2, foi Oliver Solberg (Škoda Fabia Rally2 evo) que estabeleceu o tempo mais rápido na sua segunda passagem.