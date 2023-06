WRC, Rali Safari, Kalle Rovanperä: “Correu tudo dentro do nosso plano” | AutoSport

Desde o seu regresso ao Campeonato do Mundo de Ralis em 2017, a Toyota tem optado sempre por não dar ordens de equipa. A única vez que emitiu qualquer tipo de instrução foi no Rali de Monza de 2021, onde Ogier e Elfyn Evans estavam a lutar pelo campeonato de pilotos e foi pedido a Rovanperä que não interferisse e conduzisse apenas para garantir o título de construtores.

Kalle Rovanperä confirmou que não foram dadas quaisquer instruções, mas deu a entender ao Dirtfish que a Toyota teria preferido que os seus pilotos não lutassem entre si, mesmo que não o tenha dito explicitamente.

Contas feitas, aumentou significativamente a sua margem no campeonato: “Foi um bom fim de semana e corremos de acordo com o nosso plano, digamos assim. Foi um ritmo bastante bom e constante durante todo o fim de semana. Não corremos grandes riscos e, para ser honesto, não tive furos nem problemas com o carro, por isso o plano era ser rápido e, claro, como sempre, é preciso manter a pressão se houver alguém à frente ou atrás, por isso o plano era manter a pressão um pouco e ver o que acontecia” disse, antes de explicar porque se aproximou tanto de Ogier no domingo: “Acho que foi um troço bastante duro (PE14), que eu sabia que era bastante curta e que a podíamos gerir sem problemas, e fomos pouco mais rápidos enquanto todos os outros foram um pouco cautelosos com as condições difíceis. Não foi nada de especial, mas ganhámos um bom bocado de tempo e aproximámo-nos um pouco mais”, disse Rovanpera.