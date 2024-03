WRC, Rali Safari, Jari-Matti Latvala: “paciência é sempre muito importante…”

Desde que regressou ao Campeonato do Mundo de Ralis da FIA em 2021, o Safari retomou a sua reputação como um dos desafios mais difíceis do desporto automóvel. É um desafio que a TGR-WRT enfrentou com três vitórias consecutivas, aumentando o recorde de vitórias da Toyota no evento para 11. Isto inclui um par histórico de resultados 1-2-3-4 nos últimos dois anos.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa), pede paciência aos seus pilotos: “O Rali Safari é um evento pelo qual estamos sempre ansiosos. Este ano, pode trazer um desafio diferente com a mudança de data: agora é a época das chuvas no Quénia, por isso há mais risco de condições difíceis. Quando chove no Quénia, os troços podem ficar extremamente escorregadios e pode ser um grande desafio para os pilotos. A paciência é sempre muito importante, especialmente se o tempo ficar difícil. Ser o mais inteligente pode ser a chave, em vez de ser o mais rápido. Todos os nossos pilotos mostraram o que é preciso para se saírem bem e gostaríamos muito de ver outra vitória da Toyota. É difícil fazer alterações significativas no carro para este evento, mas estamos a introduzir uma atualização geral na suspensão. Também é ótimo podermos instalar snorkels nos carros, o que não só terá um aspeto muito fixe como também ajudará se houver mais água na estrada.”