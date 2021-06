WRC, Rali Safari: Hyundai volta a ter problemas com a suspensão dos seus carros | AutoSport

Na conferência de imprensa pré-Rali Safari o AutoSport perguntou a Thierry Neuville se tendo em conta os recentes problemas que a equipa teve com a suspensão seria algo que a Hyundai teria examinado com muito cuidado nos seus preparativos? Thierry Neuville, referindo-se ao que sucedera a Ott Tanak na Sardenha, foi um pouco evasivo: “Não sei se se pode realmente chamar a isso questões de suspensão. Há sempre razão para alguma coisa.

Vimos na Sardenha que a suspensão de Ott partiu, mas também havia uma enorme pedra na estrada. Não sei se algum dos carros sobreviveria aquilo” começou por dizer, admitindo depois que “é algo que temos de manter na nossa mente.

Isto não é apenas para nós, mas para todos os pilotos. Este ano, vimos a Sardenha ser bastante dura.

Muitos carros ficaram de fora, e também sabemos da Turquia e de alguns outros eventos duros que nem sempre é o mais rápido que vai ganhar…”

Pelos vistos, isto vai suceder novamente no Rali Safari.

Neuville foi claramente quem andou melhor, passando depois a gerir o andamento, como todos os outros. A única diferença é que problemas que aconteceram a outros, também acabariam por lhe suceder a ele, com uma enorme diferença: sucedeu numa altura em que já ninguém atacava, portanto, não se estranha que, segundo o Dirtfish, que está no terreno, Neuville tenha mostrado a sua estranheza ao falar com a sua equipa: “Deve ter partido antes, não é possível. Pode-se ver muitas fissuras”, disse ele, verificando a suspensão partida do carro enquanto estava ao telefone com os seus engenheiros, revelou o Dirtfish.