WRC, Rali Safari: Hyundai Motorsport desculpa-se, mas ‘acusa’: “acabar com a prática habitual” | AutoSport

A Hyundai Motorsport emitiu uma declaração na sequência da desclassificação de Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe dos resultados do Rali Safari, em que aceita a decisão, mas o que diz no final é arrasador para o WRC: pelos vistos, este não foi caso único, não forçosamente nesta prova, e agora a Hyundai quer trabalhar com a FIA para “promover a segurança e a igualdade”.

Eis a declaração: “A Hyundai Shell Mobis World Rally Team reconhece a decisão dos Comissários Desportivos de desclassificar o carro #11 (Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe) do Rali Safari Quénia por violação do artigo 35.4.2 – acesso aos troços com carro.

Apesar das circunstâncias apresentadas pela equipa em relação à incerteza dos limites das estradas neste evento específico, compreendemos e tomamos nota da posição da FIA de tomar as medidas necessárias para acabar com a prática habitual dos participantes acederem às estradas para melhorar os seus conhecimentos.

Trabalharemos com a FIA para continuar a promover a segurança e a igualdade das equipas nos troços.”

Como se percebe, estas frases finais: “compreendemos (…) a posição da FIA de tomar as medidas necessárias para acabar com a prática habitual dos participantes acederem às estradas para melhorar os seus conhecimentos” e “trabalharemos com a FIA para continuar a promover a segurança e a igualdade das equipas nos troços”, é arrasador. Então isto é prática habitual no WRC? Não há igualdade?

Pode dizer-se que se abriu a caixa de Pandora no WRC no que aos reconhecimentos ilegais diz respeito…

Pensávamos que este tipo de coisas só aconteciam a outro nível, por exemplo cá em Portugal onde os reconhecimentos ilegais são globalmente um autêntico regabofe em que a federação encolhe os ombros porque não tem meios para vigiar os alegados múltiplos atropelos às regras que nos chegam aos ouvidos.

Já foi muito pior, mas continua a ser um ‘cancro’ nos nossos ralis em que o ‘mind set’ é sempre o mesmo: “se os outros fazem, eu não posso deixar de fazer senão estou lixado…”

Agora, no WRC? Prática habitual no WRC? Será que a Hyundai está a falar somente para ‘dentro’ (ao não especificar que concorrentes) ou é uma bicada às marcas ‘colegas’. Era bom que fosse esclarecido…