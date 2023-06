WRC, Rali Safari: horário | AutoSport

Estradas de terra desafiantes, paisagens deslumbrantes e vida selvagem exótica de África. O Safari Rally do Quénia é uma aventura como nenhuma outra e este ano não será diferente.

E não são apenas os trilhos escarpados e rochosos cobertos de ‘fesh-fesh’ que os concorrentes devem ter em atenção. Estão previstas trovoadas a partir de terça-feira e, se esse tempo chegar, os trilhos habitualmente secos e poeirentos ficarão reduzidos a traiçoeiros banhos de lama.

Realizado pela terceira vez no seu formato moderno, o Safari Rally do Quénia percorre 356,98 km em 19 troços no pitoresco Vale do Grande Rift. Grande parte do percurso desta 70ª edição mantém-se semelhante ao do ano passado, com uma série de pequenos ajustes.

A partida de quinta-feira, à hora do almoço, nos Uhuru Gardens, no coração da capital Nairobi, com a presença do Presidente William Ruto, é seguida de um suave aperitivo para o que se segue.

A Super Especial Kasarani (4,84 km), a nordeste do centro da cidade, envia os concorrentes numa viagem de quase 100 km de regresso ao parque de serviços do Kenya Wildlife Training Institute, em Naivasha.

A especial de abertura de sexta-feira abrange as margens norte e sul do Lago Naivasha. Começa com Loldia (19,17 km), seguida de Geothermal (13,12 km), uma etapa introduzida pela primeira vez em 2022, que sobe por colinas escarpadas e revestidas de rocha. Kedong (30,48 km) completa a etapa antes de todas as três serem repetidas após o serviço, elevando o total do dia para 125,54 km.

As estradas mais a norte, em redor do Lago Elmenteita, acolhem o percurso monstruoso de 150,88 km de sábado, a etapa mais longa do fim de semana.

O dia começa com Soysambu (29,32 km), a que se segue uma passagem pelos trilhos frequentemente utilizados de Elmenteita (15,08 km), em Delamere Estate. O Sleeping Warrior (31,04 km), situado na sombra de uma colina que se assemelha a um guerreiro Masai deitado, completa o trio, que se repete mais uma vez após a cerimónia.

O final de domingo inclui três troços – cada um deles com duas passagens – que cobrem ambos os lados do Lago Naivasha.

A última, corrida em 2021, Malewa (9,0 km) está de volta ao itinerário e abre os trabalhos no quarto e último dia. Seguem-se Oserian (18,33 km) e Hell’s Gate (10,53 km), ambas com um formato semelhante ao de 2022.

A segunda passagem pelo Hell’s Gate, que termina no meio de uma paisagem deslumbrante na Fischer’s Tower, forma a Power Stage com pontos de bónus para pilotos e fabricantes. Os sobreviventes regressam depois a Naivasha para a cerimónia de chegada à tarde.

Horário

Quarta-feira 21 de junho

Shakedown (Loldia) 5.40 km 08:16

Quinta-feira 22 de junho

PEC1 Super Special Kasarani 4.84 km 12:05

Sexta-feira 23 de junho

PEC2 Loldia 1 19.17 km 06:00

PEC3 Geothermal 1 13.12 km 07:18

PEC4 Kedong 1 30.62 km 08:11

Asistência B – KWS Naivasha – 40 min 09:44

PEC5 Loldia 2 19.17 km 11:09

PEC6 Geothermal 2 13.12 km 12:27

PEC7 Kedong 2 30.62 km 13:20

Assistência flexível C – KWS Naivasha – 45 min 14:33

Sábado 24 de junho

PEC8 Soysambu 1 29.32 km 06:01

PEC9 Elmenteita 1 15.08 km 07:05

PEC10 Sleeping Warrior 1 31.04 km 08:03

Asistência D – KWS Naivasha – 40 min 09:55

PEC11 Soysambu 2 29.32 km 12:01

PEC12 Elmenteita 2 15.08 km 13:05

PEC13 Sleeping Warrior 2 31.04 km 14:03

Assistência flexível E – KWS Naivasha – 45 min 15:39

Domingo 25 de junho

PEC14 Malewa 1 8.33 km 04:55

PEC15 Oserian 1 18.33 km 05:51

PEC16 Hell’s Gate 1 10.53 km 07:05

Asistência F – KWS Naivasha – 15 min 08:22

PEC17 Malewa 2 8.33 km 09:19

PEC18 Oserian 2 18.33 km 10:15

Reagrupamento – 51 min 11:16

PEC19 Hell’s Gate 2[Power Stage] 10.53 km 12:15