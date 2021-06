WRC, Rali Safari: Filme da prova até aqui | AutoSport

Já se esperava que o Rali Safari fosse duro para as mecânicas e existissem armadilhas em “cada canto” mas depois de um primeiro dia cheio de incidentes, e um segundo muito calmo, até cmeçar a chover… para alguns.

Thierry Neuville liderou os sobreviventes do Rali Safari no dia de abertura da prova, etapa que ‘destruiu’ as esperanças de metade dos pilotos de topo, logo na sexta-feira.

O belga venceu três dos seis troços, e chegou ao fim do dia com 18.8s de avanço para Takamoto Katsuta, isto apesar de ter tido dois duros e um problema no motor no derradeiro troço do dia.

Kalle Rovanperä esteve momentaneamente na liderança do rali, mas as suas esperanças ficaram arruinadas quando o seu Toyota Yaris ficou preso no fesh-fesh profundo. O carro foi rebocado para fora do troço e o finlandês abandonou.

Katsuta perdeu tempo quando deixou o motor do Toyota calar-se, mas o piloto japonês subiu de quarto para segundo no último troço do dia, aproveitando os problemas de Rovanperä e um furo de Ott Tänak, que custou ao estónio quase um minuto.

O líder do campeonato, Sébastien Ogier ficou a 1m49.4s da liderança, em quarto, após ter perdido o óleo do amortecedor traseiro direito do seu Yaris, tendo que abrandar muito para chegar ao fim. Os Ford Fiesta de Gus Greensmith e Adrien Fourmaux completaram o top6. Greensmith quebrou uma barra anti-rolamento, mas a sua abordagem cautelosa deu dividendos. Já Elfyn Evans abandonou a 300 metros do final da PE3 depois de bater numa pedra e partir a suspensão dianteira direita no seu Yaris WRC.

Dani Sordo saiu no mesmo troço, quando uma pedra partiu um braço de suspensão no seu i20 WRC, levando-o a uma saída de estrada a alta velocidade.

Oliver Solberg ficou com a suspensão traseira direita danificada logo desde o início e acabou por desistir depois de Kedong com o roll bar danificada. Lorenzo Bertelli parou com uma fuga de líquido de refrigeração no motor do seu Fiesta.

No segundo dia, Neuville aumentou a sua vantagem sobre Takamoto Katsuta para 57.4s, mas no fim do dia um súbito aguaceiro no final dos 31,04km de Sleeping Warrior causou o caos na caravana. As estradas secas e poeirentas transformaram-se rapidamente em lama e os pneus não ofereciam a aderência mínima.

Apesar de perder tempo, Neuville aguentou-se melhor que Katsuta, que patinou para fora da estrada e cedeu mais de 20s ao seu rival. Com isso, Katsuta, ficou sob pressão de Ott Tänak. Mas tudo correu mal para o estónio em Sleeping Warrior. Apanhado na tempestade, a chaufagem do para brisas do seu Hyundai i20 falhou e teve de parar para limpar. Perdeu mais de um minuto para Katsuta e viu-se relegado para quarto lugar.

Sébastien Ogier estava em modo recuperação após os problemas de suspensão de sexta-feira. O francês venceu três troços, e no final, com a chuva, subiu a terceiro, apenas 18.1s atrás de Katsuta. Os homens dos Ford consolidaram a quinta e sexta posições, ficando separados por 12.0s.

Esta manhã, Thierry Neuville danificou seriamente a suspensão traseira direita do seu Hyundai i20 WRC e terminou o primeiro troço do dia quase um minuto atrás de Sébastien Ogier. Mesmo que fosse possível atenuar o problema, sem assistência não havia a mínima hipótese do belga suster os ataques dos seus adversários e depois de ter ficado no fim da PE14 com apenas 11.7s de avanço para Takamoto Katsuta, com Sébastien Ogier 4.6s mais atrás depois de ter ganho 13.5s ao japonês, a Hyundai confirmou o abandono de Neuville e Wydaeghe, com Takamoto Katsuta a ser o novo líder do Rali Safari, mas apenas com 0.8s de avanço para Ogier. Faltam três troços…