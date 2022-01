WRC: Rali Safari estende acordo até 2026 | AutoSport

O Rali Safari vai permanecer no Mundial de Ralis até 2026, depois do atual contrato ter sido prolongado por três anos. A prova africana regressou ao WRC no ano passado, depois da primeira ‘tentativa’ em 2020 ter sido adiada devido à covid-19.

Para Jona Siebel, diretor administrativo do WRC, o regresso do Safari do ano passado ao WRC reforçou o desejo de ambas as partes de garantir que o rali fosse um marco fundamental para o campeonato a longo prazo: “É de longe o contrato mais longo que alguma vez assinámos e isto envia uma forte declaração de intenções. Após um intervalo de 19 anos, houve um regresso muito forte no ano passado e houve também uma grande motivação de ambas as partes para que esta parceria a longo prazo acontecesse e agora está concretizado. O Rali Safari , a temo-lo. É um evento tão icónico e o Quénia é um país fantástico com uma variedade de vida selvagem, natureza e pessoas encantadoras com um forte património Safari. A paixão dos fãs nos países vizinhos é tão grande e estamos encantados por estar no Quénia para os próximos anos”.