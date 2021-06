WRC, Rali Safari, Elfyn Evans: “Tinha a pedra nas notas…” | AutoSport

Elfyn Evans abandonou o Rali Safari por hoje depois de bater numa pedra escondida num arbusto, na PE3, que no entanto tinha registada nas notas, e que lhe destruiu a frente direita do seu Toyota. A dupla ainda tentou reparar o seu Toyota Yaris WRC mas depressa perceberam que seria infrutífero: A pedra estava um pouco mais à mostra do que eu tinha previsto, e que tinha marcado nas notas. Foi um pequeno erro…” disse Evans, mas com grandes consequências, acrescentamos nós.