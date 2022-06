WRC, Rali Safari, Elfyn Evans: “não foi um bom começo de ano para nós” | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a não conseguir vencer este ano, embora em Portugal e agora no Quénia tenham conseguido dois segundos lugares.

O Rali Safari foi ‘indelicado’ para ti no ano passado, até que ponto estás satisfeito com o resultado?

“Muito feliz embora queira sempre melhor, infelizmente não foi possível, mas no geral estou realmente feliz pela equipa, mais do que tudo. É um grande resultado, é fantástico o trabalho que a equipa fez entre a Sardenha e este evento num período muito curto em que abordou alguns problemas que temos. Foram realmente rápidos a reagir, foi realmente um grande trabalho em todos os carros, que sobreviveram sem problemas, por isso sim, feliz pelo resultado.”

Qual foi a parte mais difícil do fim-de-semana? Vimos alguns troços incrivelmente difíceis, mas qual foi o maior desafio que encontraram?

“Penso que terá sido sábado à tarde com a chuva, com a visibilidade bastante limitada, digamos que é difícil ler as condições da estrada, mas quando não se consegue ver muito bem, torna tudo bastante difícil.

Portanto, sim, foi esse o ponto em que realmente entrei em ação de sobrevivência, para garantir a nossa passagem. Para além disso, também foi difícil desde o início, mas eu diria que foi sábado à tarde…”

Quanto estavas preparado para arriscar e pressionar o Kalle? Eu sei que em determinado momento passaram a querer levar os quatro carros incólumes até ao fim….

“Sim, penso que até ao ponto, claro, tínhamos um olho nos resultados, mas também não queríamos desviar-nos dos nossos pensamentos, sabia que tínhamos mesmo de tomar conta do carro quando necessário, por isso sinto que tivemos um equilíbrio bastante bom. Em última análise, quando se sabia que já havia cerca de 20 segundos de margem, foi provavelmente quando aceitei que, uma vez que Kalle andou muito bem no primeiro troço em que choveu, depois disso era arriscado atacar…”

A seguir, a Estónia no calendário do campeonato, onde Kalle obteve a sua primeira vitória no WRC no ano passado. Como é que te sentes em ir para lá?

“Sim, não creio que seja justo chamar azar a tudo, acho que tenho de assumir alguma responsabilidade, mas sim, definitivamente não foi um bom começo de ano para nós, e sim, anseio agora por algumas provas diferentes, na verdade, a Estónia será o primeiro rali rápido que faremos com estes carros e, claro, há muito trabalho a fazer agora nos testes de preparação. Gosto bastante, mas penso que ajuda muito quando nos sentimos bem no carro, pelo que o objetivo agora é pôr o carro a funcionar bem nessas condições e, depois trabalhar para um bom resultado.”