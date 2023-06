WRC, Rali Safari, Elfyn Evans: “difícil estar satisfeito quando se termina três minutos atrás dos companheiros de equipa” | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram em quarto, depois duma prova em que perderam demasiado tempo logo no primeiro dia, mas depois não tiveram problemas, pois preferiram sempre mais jogar pelo seguro e não correr riscos. No segundo dia caíram de terceiro para quarto, depois do carro parar após uma passagem de água e acabaram o rali na luta com Takamoto Katsuta: “É difícil estar satisfeito quando se termina três minutos atrás dos companheiros de equipa, é difícil nesse contexto, sem dúvida. Mas, de certa forma, estamos aqui e marcámos pontos bons e razoáveis no campeonato, embora o Kalle esteja a aumentar a sua vantagem, mas penso que é um grande resultado para a equipa e estou feliz por fazer parte disso, claro. É difícil estar feliz, mas podia ter sido muito pior, tendo em conta que se trata do Rali Safari”, disse Evans, que, tal como todos os outros teve alguns contratempos: “fui apanhado algumas vezes por estes sulcos secos e lamacentos. Tive problemas com as zonas de água e depois o furo no segundo dia. Aconteceram algumas coisas, mas estou contente por estar aqui no final”.