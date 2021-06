WRC, Rali Safari: Elfyn Evans a 28 Km/h: é olhar para a foto e perceber porquê… | AutoSport

Havia dúvidas iniciais que este Rali Safari não tinha nada a ver com as provas do passado. Totalmente errado, e todas as três equipas do WRC o perceberam durante o dia de ontem.

O terreno continua a ser absolutamente único, como se percebeu, muito traiçoeiro, as paisagens estão lá todas, embora a quilometragem desta prova não permita tanta variedade visual, a vida selvagem, como já viram vários concorrentes hoje com dezenas de zebras a atravessar a estrada, também acrescentou diferenciação que o WRC necessita, os adeptos têm sido excecionais, há imensos vídeos a prová-lo.

Parece claro que esta é uma aposta ganha. Quanto à dureza, vejam a velocidade de Elfyn Evans, e olhem para a foto e percebam porquê…