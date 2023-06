WRC, Rali Safari: desde o regresso só ‘dá’ Toyota, o que têm a dizer Hyundai e Ford? | AutoSport

Vem aí a mais exigente das provas do calendário do WRC, o Rali Safari, e sendo certo que pouco tem a ver com as grandes provas de endurance dos anos 80 e 90, é um mais pequena amostra do que é a dureza daquelas estradas, quem em versão curta, são as mesmas-

Este ano espera-se mais uma prova cheia de acontecimentos. Teremos novamente 10 Rally1, a Toyota terá quatro equipas, Kalle Rovanperä, primeiro na estrada, Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta.

A M-Sport terá três carros, para Ott Tänak e Pierre-Louis Loubet, e ainda o privado Jourdan Serderidis.

A Hyundai terá três carros, para Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Dani Sordo.

No WRC2, quinze carros, Oliver Solberg corre sem pontuar.

Os pilotos enfrentam 19 troços, domingo é o dia mais curto.

Foi a Toyota a ganhar os dois ralis que se fizeram após o regresso. Em 2021, Sébastien Ogier e no ano passado foi Kalle Rovanpera a vencer.

A Toyota (9) continua a ser de longe a marca que mais vezes venceu o Rali Safari, seguida da Mitsubishi (5), Datsun (4), Ford (3), Lancia (3), Peugeot (2), Subaru (2), Audi (1), Nissan (1) e Opel (1).

O ano passado Kalle Rovanperä liderou o 1-2-3-4 da Toyota. O melhor resultado de Thierry Neuville no Quénia foi um 5º posto o ano passado, e o belga sabe que a melhor hipótese que tem de vencer nos próximos tempos é no Safari, pois seguem-se a Estónia e Finlândia no calendário e aí já sabemos quem ‘manda’ ou é mais forte.

Ott Tänak tem vindo a melhorar os seus resultados, mas ainda não em o carro como quer para tentar vencer. Será no Quénia? O ano passado foi terceiro

Elfyn Evans foi segundo o ano passado mas bateu numa pedra em 2021, é um potencial vencedor, mas esta é uma prova difícil de antever.

Sébastien Ogier venceu em 2021, com a sua experiência é um dos favoritos.

Esapekka Lappi estreia-se no Safari, dificilmente ficará no pódio, a não ser que leve a lição bem estudada e sem nada arriscar colha os frutos disse mesmo.

Dani Sordo foi 12º em 2021, terá um pouco mais de desvantagem visto não ter ido ao Quénia em 2022, mas a sua experiência pode compensar isso.

Takamoto Katsuta foi segundo em 2021, terá aqui uma boa hipótese de novo bom resultado, embora como não pontua para a Toyota possa ter que ceder o lugar se tiver um ou mais Toyota atrás.

Pierre-Louis Loubet também nunca foi ao Quénia, mas se quer fixar-se comp opiloto de topo tem que ganhar essa experiência. É este ano…

Horário

Quarta-feira 21 de junho

Shakedown (Loldia) 5.40 km 08:16

Quinta-feira 22 de junho

PEC1 Super Special Kasarani 4.84 km 12:05

Sexta-feira 23 de junho

PEC2 Loldia 1 19.17 km 06:00

PEC3 Geothermal 1 13.12 km 07:18

PEC4 Kedong 1 30.62 km 08:11

Asistência B – KWS Naivasha – 40 min 09:44

PEC5 Loldia 2 19.17 km 11:09

PEC6 Geothermal 2 13.12 km 12:27

PEC7 Kedong 2 30.62 km 13:20

Assistência flexível C – KWS Naivasha – 45 min 14:33

Sábado 24 de junho

PEC8 Soysambu 1 29.32 km 06:01

PEC9 Elmenteita 1 15.08 km 07:05

PEC10 Sleeping Warrior 1 31.04 km 08:03

Asistência D – KWS Naivasha – 40 min 09:55

PEC11 Soysambu 2 29.32 km 12:01

PEC12 Elmenteita 2 15.08 km 13:05

PEC13 Sleeping Warrior 2 31.04 km 14:03

Assistência flexível E – KWS Naivasha – 45 min 15:39

Domingo 25 de junho

PEC14 Malewa 1 8.33 km 04:55

PEC15 Oserian 1 18.33 km 05:51

PEC16 Hell’s Gate 1 10.53 km 07:05

Asistência F – KWS Naivasha – 15 min 08:22

PEC17 Malewa 2 8.33 km 09:19

PEC18 Oserian 2 18.33 km 10:15

Reagrupamento – 51 min 11:16

PEC19 Hell’s Gate 2[Power Stage] 10.53 km 12:15

NOTA: hora de Portugal continental