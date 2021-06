WRC, Rali Safari, Dani Sordo: “batemos numa pedra que partiu o braço de suspensão” | AutoSport

Dani Sordo e Borja Rozada saíram de estranha na PE3 com o seu Hyundai i20 WRC, numa zona de alta velocidade, após um contacto com uma pedra que partiu um braço de suspensão, desgovernando o carro: “Por sorte não capotámos” começou por dizer Sordo, referindo-se à forte possibilidade do carro poder ficar bem mais danificado, porque a velocidade em que seguiam era alta: “se tivéssemos capotado, acho que não haveria SuperRally amanhã. Como se vê no vídeo, numa reta, batemos numa pequena pedra no meio da estrada que partiu o braço de suspensão e depois da direção ter bloqueado, nada pude fazer, saímos para os arbustos a deslizar. Não estava a forçar, nem a correr riscos. Foi apenas má sorte, são assim as coisas.”