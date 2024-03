WRC, Rali Safari: Dança de emoções para Latvala (Toyota) e Abiteboul (Hyundai)

Foi um dia de contrastes para Jari-Matti Latvala (Toyota) e Cyril Abiteboul (Hyundai), que viveram ambos uma espécie de montanha-russa emocional. Para um foi uma sinfonia de alegrias, outro de tristezas, um show de bipolaridade. Enquanto Jari-Matti Latvala (Toyota) viu terminar os seus três carros no pódio provisório, Cyril Abiteboul (Hyundai), teve vários contratempos e ‘perdeu’ dois carros…

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa Toyota): “Foi um dia muito bom para nós. Esta tarde vimos como o Rali Safari nos pode castigar muito rapidamente, mas podemos estar muito contentes: os nossos carros têm sido fiáveis, os pilotos têm sido pacientes e estar nesta posição no final do dia é fantástico. O Kalle (Rovanpera) conduziu muito bem e tem uma boa vantagem. O Elfyn (Evans) mudou a sua configuração à hora de almoço e isso deu-lhe mais confiança, enquanto o Taka também tem sido muito paciente. Ainda assim, o Thierry está logo atrás e mantém a pressão. O mais importante amanhã é manter a paciência, porque se a chuva chegar pode ficar muito lamacento e depois é tudo uma questão de sobreviver a essas condições.”

Cyril Abiteboul, (Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport): “Foi um primeiro dia de ação difícil aqui no Quénia, com uma série de incidentes que afetaram os nossos três carros. Depois de um bom arranque, o Thierry sofreu um furo, o que fez com que perdesse algumas posições. Por outro lado, ficou claro que o nosso ritmo era muito forte aqui, como demonstrado pelo Ott (Tanak) e pelo Esapekka (Lappi), que estavam em posições muito boas a meio do dia. Infelizmente, as especiais da tarde foram ainda mais agitadas, com o Lappi a ter um problema na caixa de velocidades que iremos investigar. Ott embateu numa rocha que tinha sido descoberta pelo carro anterior no troço e foi diretamente para a berma, o que o levou a abandonar o dia. Estamos a analisar a nossa capacidade de recomeçar amanhã, com o objetivo de marcar o máximo de pontos possível com os nossos três carros no domingo.”