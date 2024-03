WRC, Rali Safari, Cyril Abiteboul: “frustrante, mas só perdemos dois pontos para Elfyn Evans”

O melhor que a Hyundai Motorsport está a conseguir este fim de semana do Rali Safari é ter um carro no quinto lugar da geral, depois de um segundo dia complicado, que viu Thierry Neuville ceder o segundo lugar provisório com problemas técnicos. Ott Tänak e Esapekka Lappi regressaram após as suas desistências de sexta-feira, tiveram um ritmo consistente, com o estónio a conquistar uma vitória na especial Sleeping Warrior 2, mas os problemas de ontem somados aos de hoje dão para já um pequeno pecúlio à equipa. Para o Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “Nenhum dos nossos carros foi poupado a algum tipo de problema hoje. Alguns estavam relacionados com a posição de EP na estrada depois do seu problema de ontem, outros com os danos residuais do acidente de Ott ontem e, tal como a maioria dos concorrentes, tivemos muitos furos. O problema do Thierry à tarde é algo que nunca vimos antes, por isso temos de analisar os dados e o depósito de combustível para perceber o que se está a passar. É muito difícil porque ele estava numa boa posição. Embora seja frustrante, esta noite só perdemos dois pontos para Elfyn Evans, por isso vamos ver o que podemos fazer amanhã, pois o objetivo continua a ser proteger a sua liderança no campeonato.”