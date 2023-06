WRC, Rali Safari, Cyril Abiteboul: “dia de hoje é um duro mas claro lembrete de onde estamos” | AutoSport

A Hyundai Motorsport teve hoje um dia de testes no Safari Rally Kenya, sétima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, e está agora concentrada em recuperar pontos no domingo

Dani Sordo/Cándido Carrera estão atualmente em quinto lugar à entrada para o último dia do evento, enquanto Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe subiram na classificação para o nono lugar, depois de abandonarem no primeiro dia.

Esapekka Lappi/Janne Ferm eram terceiros quando foram forçados a abandonar na primeira especial da tarde de hoje com um veio de transmissão partido. Para o Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “Tal como ontem, o dia de hoje é um duro mas claro lembrete de onde estamos. Temos sofrido com problemas de fiabilidade e, embora sejam apenas dois, são demasiados. Quando se olha para o nível de esforço que foi feito na preparação por todos e especialmente pelo Esapekka e pelo Janne, é muito duro.

Foi um dia difícil para o Thierry a abrir a estrada, mas é bom tê-lo de volta a uma posição de pontuação e agora estamos a tentar obter o máximo de pontos na Power Stage amanhã.

É muito importante ter o Dani ainda na luta pelo campeonato de construtores, por isso esperamos que ele possa continuar a aumentar a sua velocidade e dinâmica.”