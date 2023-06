WRC, Rali Safari: Classificações / Resultados / Campeonatos | AutoSport

Com as mudanças relativas à desclassificação de Thierry Neuville, Kalle Rovanpera tem 140 pontos, mais 41 que Elfyn Evans, com… Sébastien Ogier em terceiro com 98, mesmo só tendo feito cinco provas. Ott Tanak tem os mesmos pontos de Ogier, e Neuville fica com os mesmos 93 que já tinha à chegada ao Quénia. Três Toyota na frente, e o melhor Hyundai a 47 pontos do líder do campeonato e com quatro pilotos à sua frente…