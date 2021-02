WRC, Rali Safari 2021: já teve 5.949 km, agora terá 320 Km…

Quem te viu e quem te vê, Rali Safari. 1977, 5949 km, 1975, 5927 km, 1980, 5441 km, 1973, 5300 km, o tempo passou, e em 1994, 2393 km.

A última prova realizada no WRC, em 2002, teve 12 troços, o mais pequeno, CS1 Ngema, com 73.63 km. O mais extenso, CS7 Kedong, 106.59 km.

O mais lento, teve 98.69 km/h de média (CS11 Il Damat 2), o mais rápido, 134.22 km/h (CS12 Seyabei 2). No total, 1010.80 km competitivos.

Este ano, o Rali safari está previsto com 18 troços e 320 km competitivos. Os tempos são outros, sabemos, mas é uma pena…



Há dois anos, quando se falava da forte possibilidade do Safari vir para o WRC, Michele Mouton visitou o Quénia e esteve a ver estradas de modo a que pudesse ser escolhido um percurso que honre a tradição do Rali Safari. No fim disse que era seu desejo é ver o Rali Safari como um verdadeiro teste de homens e máquinas: “Embora a prova esteja prevista ter ‘apenas’ cerca de 500 quilómetros cronometrados, não deverá ser um rali sprint, mas sim de endurance”.

Vamos ver que prova será, talvez tenham escolhido bem os troços e o que se via em 5000 pode ter muitos bons exemplos em 320 Km. Talvez, veremos.

É verdade que o regresso do Mundial de Ralis ao Quénia foi uma jogada política da FIA, mas não há razões nenhumas para dizer que não faz sentido o WRC atual ir ao Quénia. Fazem falta provas diferentes, e África deve estar presente, e manter-se caso seja organizada uma prova digna. Não é preciso ser perfeita, mas digna.



Nas duas últimas décadas, o WRC transformou-se radicalmente, e todos os eventos se foram adaptando à nova realidade. Um dos medos que resultam desta iniciativa é precisamente o facto das mudanças de formato de um novo rali, façam esfumar a alma do Safari tradicional, que ainda hoje os adeptos recordam com saudade. Já em 2002 o rali foi criticado por se afastar muito do caráter normal do evento, nos seus melhores dias, e um novo evento seria inevitavelmente ainda muito mais diferente. Alguém pode achar interessante um Rali Safari com o mesmo modelo dos ralis que atualmente se realizam hoje no WRC? Vamos ver.

A tradição do Rali Safari centrava-se no facto de ser disputado numa enorme variedade de terrenos, cobrindo distâncias consideráveis, em percursos que muitas vezes incluíam todo o terreno quase extremo, e um número incrível de dificuldades técnicas, que levam a que os carros tivessem que ser equipados com uma panóplia muito própria de ‘gadgets’ que os salvavam de grandes problemas, como por exemplo passar por rios. Para além disso, o rali disputava-se em estradas abertas ao ‘trânsito’ normal, nem que esse ‘trânsito’ fossem manadas de elefantes ou outros animais quaisquer, para além, claro está, os veículos locais. Passe o exagero e fique a ideia.

Isto, exacerbava o risco de ‘encontros imediatos do 3º grau’ e por isso as equipas oficiais usavam helicópteros para sobrevoar os carros, as assistências, faziam-se, como era habitual no WRC no passado, onde calhasse, e todas estas características exigiam muitos testes (e caros) bem como uma enorme preparação. Isto era aceitável há 19 ou mais anos, em que as equipas não eram obrigadas a competir em todas as provas do campeonato e os budgets para eventos individuais eram mais flexíveis. Os regulamentos do WRC evoluíram de tal forma desde que o Safari saiu do campeonato, que temos de questionar quanta tradição ainda resta para o regresso da prova…

15h15 Shakedown Naivasha 5,40 km

Quinta-Feira, 24 Junho

ES1 13h08 Super Spectator Stage (Kasarani) 4,84 km

Sexta-Feira, 25 Junho (129,78 km)

ES2 07h20 Chui Lodge 1 13,34 km

ES3 08h16 Kedong 1 32,68 km

ES4 09h29 Oserian 1 18,87 km

Assistência

ES5 12h49 Chui Lodge 2 13,34 km

ES6 13h45 Kedong 2 32,68 km

ES7 14h58 Oserian 2 18,87 km

Assistência

Sábado, 26 Junho (132,66 km)

ES8 07h08 Elementaita 1 15 km

ES9 08h08 Soysambu 1 20,33 km

ES10 09h22 Sleeping Warrior 1 31 km

Assistência

ES11 13h05 Elementaita 2 15 km

ES12 14h08 Soysambu 2 20,33 km

ES13 15h22 Sleeping Warrior 2 31 km

Domingo, 27 Junho (53,49 km)

ES14 06h56 Loldia 1 11,33 km

ES15 08h08 Hellsgate 1 10,56 km

Assistência

ES16 09h52 Malewa 9,71 km

ES17 10h25 Loldia 2 11,33 km

ES18 12h18 Hellsgate 2 (Power Stage) 10,56 km