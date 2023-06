WRC, Rali Safari 1993: como se celebra 30 anos de um feito histórico? Fazendo o mesmo… | AutoSport

Ainda falta três troços para o fim do Rali Safari de 2023, mas tal como sucedeu há 30 anos a Toyota prepara-se para repetir o feito de 1993, e já agora, também o feito de 2022. 1-2-3-4!

Há 30 anos, quando a poeira da África Oriental assentou, no final de mais de 3.700 km de uma dura competição, os Toyota Celica estavam sozinhos e imbatíveis. A Toyota tinha ganho o Rali Safari de 1993, terminando em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar; um feito notável e raro na altura. Agora nem tanto…

Os futuros campeões Juha Kankkunen e Juha Piironen ficaram no topo do pódio do Safari, os compatriotas finlandeses Markku Alen e Ilkka Kivimaki ficaram em segundo, com os heróis locais Ian Duncan e Ian Munro a completarem os três primeiros. Logo a seguir ao pódio, Yasuhiro Iwase obteve o melhor resultado da sua carreira em quarto lugar, ao lado do copiloto Sudhir Vinayak. Todos eles conduziram carros Toyota Celica Turbo 4WD (ST185).

A Toyota já estava numa companhia rarefeita entre as lendas dos ralis, tendo-se tornado o primeiro construtor japonês a terminar 1-2-3-4 numa prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA, sete anos antes, no Rali da Costa do Marfim. À hora de almoço de 12 de abril de 1993, a Toyota tinha dois resultados destes, tornando-se o terceiro fabricante a conseguir múltiplos 1-2-3-4, juntamente com a Audi e a Lancia.

Agora, três décadas depois, a Toyota Gazoo Racing saúda a sua herança ao fazer o mesmo.

Agora já não há o ‘snorkel’ caraterístico do carro de 1993, para permitir que o motor respire mesmo quando se conduz na água, faróis montados no para-brisas suficientemente altos para evitar a maior parte da lama que voa e barras de proteção na frente para o caso de um encontro próximo com qualquer vida selvagem nativa.

O Celica era uma ‘besta’ de 299 cv e 1100 kg que dominava o Safari Rally, embora depois de muitos cuidados o tenham devolvido às suas melhores condições a cada paragem na assistência.

O carro que pode ver nas imagens, foi em 2012 foi resgatado pela TGR-E, a fábrica de Colónia onde foi originalmente desenvolvido, montado e operado na década de 1990. Recorrendo a restauradores especializados em ralis, o carro foi carinhosamente devolvido ao seu estado original, incluindo placas de competição do Rali Safari de 1993 com todas as cicatrizes desses 3.718 km e dos anos que se seguiram, e instalado no Museu de Desportos Motorizados da TGR-E.

O Rali Safari foi um teste de resistência tanto para o homem como para a máquina. Entre os poucos membros da equipa da TGR-E que viveram o Rali Safari de 1993, abundam as histórias sobre os múltiplos desafios de operar no deserto africano.

Para a equipa, tal evento começou duas semanas antes, quando aterraram em Nairobi e se instalaram numa oficina dedicada da Toyota Team Europe na estrada de Funzi, já experimentando os desagradáveis efeitos secundários dos medicamentos anti-malária e das vacinas antes do voo.

Qualquer conversa sobre o Rali Safari rapidamente toca no pó; o pó vermelho específico que impregna o Quénia e que cobriu a equipa de tal forma que foram produzidas t-shirts descartáveis e extra-finas porque era impossível lavar o pó. Os ralis nestas condições foram uma experiência visceral; o pó tem um cheiro característico que permanece nos carros décadas após o fim da sua vida de competição e exigiu a instalação de uma proteção especial para evitar que danificasse peças mecânicas sensíveis.

Não foram apenas os carros de rali e os pilotos que fizeram a árdua viagem de Nairobi a Mombaça, na costa, de volta para norte, até à fronteira com o Uganda, e de novo para sul, até Nairobi, em condições que variaram entre o calor seco e a humidade exaustiva. As equipas de assistência estiveram presentes em todas as etapas do percurso, navegando no terreno perigoso sem GPS, telemóveis ou mapas detalhados.

Viajando de área de assistência em área de assistência, como soldados desportivos, carregavam rações de comida para cozinhar pelo caminho, lutavam contra tempestades repentinas que levavam o equipamento e aguardavam a chegada do seu carro de rali, se é que chegava.

No final de um evento épico, há sempre um sentimento de satisfação e a equipa TTE manteve uma tradição consagrada pelo tempo. Depois do pódio, todos regressaram imediatamente ao Hotel Serena, no extremo sul da capital do Quénia, e saltaram para a piscina, vestindo o que tinham nas costas. Era tempo de descontrair e de criar laços de equipa.

Esses momentos vivem-se intensamente, e os olhos dos veteranos do Safari Rally da TGR Europa iluminam-se com a cascata de memórias que se acumulam num aniversário histórico, com o Celica ST185, o campeão de todos os tempos, orgulhosamente sentado no seu lugar de origem entre amigos.

Não é que o Rali Safari 1993 tenha sido a última vez que a Toyota conseguiu fechar os quatro primeiros no Quénia; por feliz coincidência, o mesmo evento em 2022 viu a Toyota Gazoo Racing World Rally Team, com um motor nascido em Colónia, repetir o feito com o GR Yaris Rally1 Hybrid, liderado por Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen durante a sua primeira época vencedora do Campeonato do Mundo. Esta semana, a equipa voltou a enfrentar o desafio do Safari Rally Kenya com quatro GR Yaris Rally1 Hybrid e o sucesso – se o rali terminar assim – volta a ser alcançado: 1º Sébastien Ogier / Vincent Landais, 2 º Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen, 3º Elfyn Evans / Scott Martin e 4º Takamoto Katsuta / Aaron Johnston. Vamos ver como termina…