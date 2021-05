WRC, Rali Portugal, Thierry Neuville: “estamos mais do que preparados” | AutoSport

Thierry Neuville foi batido nos derradeiros quilómetros do Rali da Croácia e o belga está agora a oito pontos de Sébastien Ogier, pelo que com três terceiros lugares em igual número de provas, o vencedor da edição de 2018 do Rally de Portugal, e segundo classificado de 2019 sabe a importância de bater Ogier este fim de semana, nesta que será a sua primeira presença em Portugal com o novo navegador Martin Wydaeghe: “Portugal tem sido sempre um ponto alto do calendário”, afirmou. “O nosso foco é recuperar, depois de um fim de semana complicado na Croácia que não foi exemplo. Os troços portugueses são geralmente suaves e com terra solta, o que pode ser bastante duro nas segundas passagens, à medida que os pisos forem ficando mais mexidos. É um evento complicado”