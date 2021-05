WRC, Rali Portugal: Sébastien Ogier abre a estrada, Lousã 1 é às 8h08m | AutoSport

Abrir a estrada nas primeiras especiais das provas de terra é penalizador e é o handicap que os líderes do WRC têm de ‘pagar’ por liderar o campeonato, pelo que Sébastien Ogier vai ser o primeiro a arrancar para os sete primeiros troços do dia. E porque não os oito que compõem o dia?



Devido aos Procedimentos da Super Especial de Lousada (SS8 Lousada) que será disputada de acordo com as regras de Super Especial (Regulamento Desportivo FIA WRC 2021 – artigo 51) e consistirá em 2 voltas a um circuito com uma extensão aproximada de 1,68 km (distância total 3,36 km).

O Organizador reserva-se o direito de agrupar os veículos para a Super Especial de acordo com o interesse do espetáculo. A ordem de partida para os pilotos P1 e P2 será a ordem inversa da lista de partida.

Segue-se-lhe o segundo classificado no Mundial, a oito pontos, Thierry Neuville, ao qual o Toyota de Ogier vai limpar a terra solta e as pedras nas primeiras passagens pelos troços, dando-lhe alguma vantagem. Mesmo assim, não deverá ser tanta como em anteriores edições, devido à chuva que caiu na semana passada e às temperaturas menos elevadas, que compactaram os pisos. É também por isso que o francês deseja nuvens e chuva para que as suas possibilidades sejam melhores.

A competição desta sexta-feira começa às 08h08 e inclui dupla passagem pelas especiais de Lousã (12,35 km), Góis (19,51 km) e Arganil (18,82 km), a nova classificativa de Mortágua (18,16 km) e a visita já ao fim da tarde (19h03) aos 3,36 km do circuito de ralicross de Lousada – que terá transmissão televisiva na RTP. A primeira e a segunda especiais são ligeiramente mais curtas do que as da última edição.