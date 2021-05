WRC, Rali Portugal, Ott Tänak: “objetivo é recuperar” | AutoSport

Ott Tänak venceu o último Rally de Portugal realizado, em 2019, o que foi a primeira vitória para a Toyota em Portugal desde o sucesso de Didier Auriol em 2002, no seu caminho rumo ao título desse ano.

Encontrando-se agora numa situação ligeiramente diferente, o estónio precisa de um bom resultado no domingo para continuar a perseguir o trio da frente no campeonato.

Um fator motivacional é o facto de ter dominado o evento em 2019, desde a terceira especial até ao cair do pano. Depois da mudança para a equipa da Hyundai no início da temporada de 2020, um forte acidente no Monte-Carlo de 2021 assinalou um início de época longe do ideal. No entanto, o piloto acabaria por levar o seu Hyundai i20 Coupé WRC à vitória na Finlândia e terminar em quarto na Croácia, o que lhe garante a quarta posição do campeonato: “Temos estado muito ocupados a preparar o nosso primeiro evento de terra da época. O nosso objetivo é recuperar após um fim-de-semana difícil e pouco representativo, na Croácia. Portugal tem geralmente estradas lisas e arenosas; pode tornar-se bastante difícil nas segundas passagens, à medida que a estrada se vai degradando.