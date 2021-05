WRC, Rali Portugal: Elfyn Evans na frente do Shakedown | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) têm neste momento o melhor registo do Shakedown do Rali de Portugal, obtido na quarta passagem. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) caíram para o segundo lugar, com o tempo obtido na sua terceira tentativa, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) em terceiro. Três décimos separam os três homens da frente o que significa que já se está a andar no máximo. Eis a ordem neste momento.

Tempos Online – CLIQUE AQUI