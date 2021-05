WRC, Rali Portugal: Dani Sordo não sabe se fica na Hyundai ou muda de ares | AutoSport

Dos três pilotos da equipa oficial da Hyundai que alinham no Vodafone Rally de Portugal, apenas o espanhol Dani Sordo ainda desconhece o carro híbrido sucessor em 2022 do atual i20 Coupé. E há uma razão para essa diferença, pois se Thierry Neuville e Ott Tanak já renovaram o seu contrato com o construtor sul coreano, Sordo ainda não definiu o seu futuro, daí a falta de permissão para testar o novo carro da equipa: “Se conheço o novo carro? Não, não me deixam testar, só com contrato assinado…”, explicou o espanhol, confessando que vai aguardar mais algum tempo, para ver se renova contrato ou muda de ares…

“Há que esperar, ver como corre este rali e depois falaremos. Em relação ao carro híbrido, acredito que, no mínimo, vai ser tão competitivo e espetacular quanto o atual”.

Quanto ao rali: “Portugal é sempre especial para mim porque está muito perto de Espanha. Gosto muito das estradas e da atmosfera. Nos anos anteriores, recebi sempre um impulso extra dos muitos espectadores que rodeavam os troços. É pouco provável que este ano seja exatamente o mesmo, devido às circunstâncias, mas fico contente por termos a oportunidade de guiar aqui, em qualquer caso.