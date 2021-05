WRC, Rali Portugal: Clássicos vão animar ‘especiais’ de Lousada e Porto | AutoSport

O espetáculo está garantido, designadamente para os espectadores que vão deslocar-se à pista da Costilha (Lousada) – a ‘super especial’ da Foz não terá público –, com as provas de suporte do programa, a começar pelo ralicross, que se segue à exibição do motard Paulo Martinho, para encerrar com os clássicos desportivos, antes da chegada dos concorrentes do Vodafone Rally de Portugal. São 27 os clássicos inscritos, entre os quais figuram “máquinas” que vão desde o Volvo PV 544, aos BMW 1600, Alfa Romeo, Ford Escort ou Mini Cooper. E nem falta a famosa Renault 4L guiada por António Pinto dos Santos.

Programa de Lousada

14h30 Abertura do Circuito ao público

14h00/15h00 Clássicos Desportivos (reconhecimentos a pé)

14h50/15h05 Acrobacias com Paulo Martinho

15h10 Ralicross – 2RM (16 carros/8 séries/cerca de 40M)

Super Cars (2 carros/1 série/cerca de 5m)

Kartcross (4 carros/2 séries/cerca de 10m)

16h15/16h30 Acrobacias com Paulo Martinho

16h30/17h45 Clássicos Desportivos (Eliminatórias)

17H50/18h00 Acrobacias com Paulo Martinho

18h00 Clássicos Desportivos (Finais)

18h25 Clássicos Desportivos – Cerimónia de Pódio

Programa da Foz do Douro

Até às 14h00 Concentração em local a indicar

14h30/15h00 Caravana até ao Parque de Partida

15h00/15h45 Reconhecimento do percurso (a pé)

16h30/17h45 Eliminatórias

18h00 Finais

18h15 Cerimónia de Pódio

19h03 WRC – (1ª série)

22h00 WRC – Última série (previsão)

LISTA DE INSCRITOS DE CLÁSSICOS DESPORTIVOS

1 – Edgar Botelho Moniz/Ivo Machado (Volvo PV-544) 1962

2 – João Botequilha/Magda Ferreira (Volvo 144 S) 1969

3 – Paulo Marques/João Martins (BMW 1600) 1969

4 – José Manuel Cunha/José Manuel Dinis (Ford Escort Twin Cam) 1972

5 – Paulo Torres/Fernando Xavier (BMW 2002) 1971

6 – Adalberto E. F. Melim/Rui Alves (Alfa Romeo 2000 GT Veloce) 1973

7 – Adriano Campos/António Magalhães (BMW 2002) 1971

8 – José Eduardo Forte/Jorge Lobão (Datsun 1200) 1973

9 – Pedro Ramos/Ana Pinto (Opel Ascona A 1904 SR) 1973

10 – Ricardo Gonçalves/Ricardo Pinho Gonçalves (BMW 2002) 1974

11 – Manuel Cabral de Menezes/Jorge Marques Santos (Datsun 260 Z) 1974

12 – Gonçalo Figueirôa/NN (Ford Escort RS) 1975

14 – Joaquim Costa/José Costa (Ford Escort) 1974

15 – João Baptista/Jorge Ortigão (Mini Cooper S) 1976

16 – Hugo Simões/Fernando Ferreira Simões (Ford Escort RS 2000) 1976

17 – Rui Pinto (Fonseca)/Tiago Monteiro (Opel Kadett C 1004) 1979

18 – José Grosso/João Sismeiro (Ford RS 2000 Pack) 1978

19 – Joaquim Bernardes/Laurinda Alves (Volkswagen Golf GTI) 1982

20 – José Gil/João Andrade (Ford Escort RS 2000) 1978

21 – Rui Salgado/Luís Godinho (Volkswagen Golf GTI) 1984

22 – António Pinto dos Santos/Manuel Pinto dos Santos (Renault 4 GTL) 1985

23 – José Aníbal/Alexandrino Guimarães (Opel Corsa A 1.3 GT) 1985

24 – Pedro Oliveira/NN (BMW 635 CSI) 1985

25 – João Vieira Borges/Nuno Rodrigues da Silva (Porsche 911 Carrera 3.2) 1985

26 – Eduardo Veiga/Inês Veiga (Ford Escort MKII) 1984

27 – António Magalhães/Rosário Magalhães (Volkswagen Golf GTI) 1988

28 – Paulo Lopes Porto/Miguel Lopes Porto (Mitsubishi Galant VR4) 1990