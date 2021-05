WRC, Rali Portugal: Azar a dobrar para Ole Christian Veiby | AutoSport

Ole Christian Veiby não vai poder participar no Rali de Portugal já que testou ontem positivo à covid-19. Foi o próprio piloto que o revelou nas redes sociais. Já está em isolamento, tal como o navegador, que testou negativo: “Tive um teste negativo na segunda-feira e hoje voltei a fazer outro, de acordo com os regulamentos. Não tenho sintomas e sinto-me bem, mas claro que estou desiludido e lamento pela equipa”, revelou o piloto norueguês.

Paralelamente, a equipa perdeu o passaporte técnico obrigatório do carro, e foi multada em 500 euros.

Depois de terem estado em Portugal, no Rali Terras d’Aboboreira, deixaram o camião e o carro no país para o Rally de Portugal e ao preparar a papelada para o evento, notaram que faltava o Passaporte Técnico da FIA.

Informaram o Departamento Técnico da FIA nessa altura, o Delegado Técnico Adjunto da FIA inspecionou o carro e as marcações e ficou satisfeito pelo facto do carro estar em conformidade com os regulamentos técnicos.

Contudo, os Delegados consideram que foi cometida uma infração e decidiram impor a multa.