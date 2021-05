WRC, Rali Portugal: A prova perfeita para a M-Sport fazer melhor | AutoSport

Já há algum tempo abaixo das suas adversárias, Hyundai e Toyota, a M-Sport Ford World Rally Team tem em Portugal a hipótese de fazer um pouco melhor do que lhe temos visto pois para Gus Greensmith esta é a sua prova preferida, e para Adrien Fourmaux, depois da exibição da Croácia, Portugal será um balão de ensaio para o que pode fazer no futuro em pisos de terra. Em asfalto, já o vimos. Para o Diretor da Equipa, Richard Millener: “Temos todos os motivos para estarmos positivos enquanto nos preparamos para o Rally de Portugal após algumas atuações encorajadoras nas três primeiras provas da época. Sabemos que vai ser um evento difícil e entrar nos cinco primeiros vai ser complicado, mas no que diz respeito a Adrien e Gus, não estamos à procura de heroísmos. Eles têm um plano de jogo e é evidente que queremos que progridam durante todo o rali, e que Adrien construa a sua confiança dada a sua experiência zero de conduzir um World Rally Car em terra.

Para o Gus, este é o primeiro evento de que ele tem experiência anterior num World Rally Car e isso irá servi-lo bem. Para o Adrien, é apenas a sua segunda participação num WRC e a sua primeira prova na terra, num evento que ele não conhece, por isso vai haver muito a que se adaptar num curto período de tempo. Mas não há absolutamente nenhuma pressão sobre nenhum deles. Eles têm um trabalho a fazer para chegar ao fim, mas também esperamos bons tempos durante o evento, e eles são mais do que capazes de o fazer”, disse Millener.