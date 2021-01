WRC, Rali Monte Carlo, WRC2: Eric Camilli e Sports&You em terceiro

Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) lideram confortavelmente o WRC 2, 23.8s na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II). O norueguês venceu 2 dos 5 troços, perdendo algum tempo quando apanhou no troço, o… WRC de Pierre Louis Loubet.

Eric Camilli/Francois-Xavier Buresi (Citroen C3 Rally2) é terceiro a 1m09.9s

No WRC 3, naturalmente, domínio francês com Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroen C3 Rally2) 6.3s na frente de Yohan Rossel/Benoit Fulcrand (Citroen C3 Rally2) com Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Citroen C3 Rally2) a 1m04.4s..

Se olharmos para os RC2 sem separação de competições, na frente estão os mesmos três do WRC 2, Andreas Mikkelsen, Adrien Fourmaux e Eric Camilli, mas aqui os quartos classificados são Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI) 11.3s atrás de Camilli, com Oliver Solberg e Aron Johnston (Hyundai i20 R5)40.5s mais atrás.

Dá para ter uma ideia dos andamentos, mas quando há competições separadas, cada um olha apenas para a ‘sua’ classificação.