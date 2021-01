WRC, Rali Monte Carlo: Teste Covid com data falsa ‘trama’ homem do catering

O nome de Pawel Blum não deve dizer nada à maioria dos adeptos, mas esta personagem foi alvo dum castigo exemplar neste Rali de Monte Carlo. O Sr. Pawel Blum é o responsável pelo fornecimento de catering da MLC, Motorsport Location Catering, uma empresa que trabalha para a M-Sport, Sainteloc, DG Sport e o Promotor do WRC, tendo falsificado datas de testes PCR de dois elementos da sua ‘comitiva’ presente no Rali de Monte Carlo, depois dos seus voos terem sido cancelados, o que colocaria os testes, que foram realizados, numa janela de 96 horas e não as 72 exigidas.

A alteração das datas foi considerado uma infração muito grave. Pawel Blum foi proibido de marcar presença numa prova do WRC durante os próximos seis meses.