WRC, Rali Monte Carlo, Sébastien Ogier: “não podemos perder novamente tanto tempo num troço”

Sébastien Ogier está contente com o conjunto de dois troços hoje realizados, que lhe permitiram passar do segundo lugar, 7.4s atrás de Elfyn Evans para o primeiro, 14.3s na frente, mas ainda assim o francês revelou que discutiu com a equipa a possibilidade de levar apenas cinco pneus, ao invés dos seis que levaram por precaução, mas que a equipa decidiu não arriscar: “A equipa pensou que estes dois troços nos fossem dar uma vantagem maior, mas acabou por ser o aposto, mas não houve grandes dramas, embora não nos possamos dar ao luxo de cometer este tipo de erro outra vez e perder novamente tanto tempo assim num só troço (ndr, 42.2s (Ogier) e 46.1s (Evans) para Neuville, referindo à melhor escolha que foi feita pela Hyundai) e permitir que tudo possa abrir novamente”, disse. Neste momento, estão três Toyota na frente, mas Neuville está já a 51.7s, quando já esteve a mais de um minuto. Basicamente o que Ogier diz é que se a Hyundai arriscar bem, pode ainda reverter o ‘jogo’…