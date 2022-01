WRC, Rali Monte Carlo: Sébastien Ogier lidera shakedown, Sébastien Loeb perto | AutoSport

Decorrida que está a terceira passagem pelo shakedown do Rali de Monte Carlo, continua a ser um Sébastien na frente, mas desta feita é um Toyota e o apelido é Ogier. Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rali de Monte Carlo, 0.5s na frente de Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1). Terceiro lugar, a um segundo exato de Ogier, ficaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1). Seguem-se Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 1.8s, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) foram quintos oito décimos mais atrás, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), sétimo a três segundos. Gus Greensmith teve alguns problemas técnicos com o seu Puma Rally1 e Kalle Rovanpera parou pouco depois do arranque também com problemas no seu Toyota GR Yaris Rally1.

Mais logo, com as duas especiais da ronda do Turini, vamos ficar a saber um pouco melhor como está a correlação de forças, pois 2.29 Km é manifestamente pouco representativo.