WRC, Rali Monte Carlo: Sébastien Ogier andou de capacete desapertado?

Vamos ver como se desenvolve a questão, mas a verdade é que Sébastien Ogier, líder do Rali de Monte Carlo, terá sido apanhado na PE10, Saint-Clément-Freissinières, com o capacete mal apertado, ou mesmo desapertado. Para já o assunto roda apenas no Twitter. Caso se confirme e chegue ao Comissários Desportivos, o francês pode sofrer consequências, ser penalizado, o que pode influir na sua corrida. Os regulamentos preveem penalizações que começam com uma multa, passando a penalizações por tempo até a exclusão da classificação geral.

Existem Comissários no início dos troços, mas pelos vistos para já só ‘o twitter’ reparou. Nada foi referido no WRC All Live, sendo, para já, um “não caso”. O que pode mudar a qualquer momento ou nem sequer ‘regressar’…

É assim a internet hoje em dia, mas sabendo-se das possíveis consequências, resta esperar por evolução, ou não, do caso…