WRC, Rali Monte Carlo: Sébastien Loeb na frente do shakedown | AutoSport

Há quem diga que é o ritmo que trouxe do Dakar, mas brincadeiras à parte, Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram os mais rápidos na primeira passagem pelo Shakedown do Rali de Monte Carlo.

Bateu Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 0.7s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 0.8s com quatro carros a ficar em menos de um segundo. É verdade que é uma especial muito curta, mas para já temos carros das três equipas nos quatro primeiros lugares, em menos de um segundo.